За сутки на Ямале зафиксировано еще 102 случая COVID-19

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 102 новых случая COVID-19. Из них 92 – жители региона, 10 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 47 772.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 597 ямальцев. 58 в тяжелом состоянии, 20 жителям региона требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 4 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 625 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.09.21

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