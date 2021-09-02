Жители Коротчаево подняли вопрос о законодательной несправедливости

Жилищная программа по переселению за пределы региона стала причиной вопросов населения. Жители Коротчаево подняли тему законодательной несправедливости.

Дело в том, чтобы получить субсидию на переезд с более благоприятным климатом, ямальцы не должны иметь недвижимости за пределами автономного округа, – таково одно из правил жилищных программ.

Коротчаевцы озвучили проблему: если, находясь в очереди на субсидию, человек получает в наследство жилье в другом регионе – ему приходится продавать его и только после пяти лет получает право воспользоваться региональной поддержкой.

По мнению главного юриста Ямала Дмитрия Погорелого, тема находится в полномочиях депутатов Законодательного Собрания Ямала. «Сегодня региональное законодательство не учитывает этих обстоятельств. Но решить вопрос могут депутаты, рассмотрев изменения по сокращению срока ожидания с момента продажи наследства. Таких случаев в округе достаточно. Пять лет – это очень долгий срок. Получается, что ямальцы, много лет отработавшие на Крайнем Севере, и заслужившие право на поддержку, оказываются заложниками обстоятельств», – прокомментировал Погорелый.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 02.09.21

За сутки на Ямале зафиксировано еще 102 случая COVID-19. / Пенсионеры «тюменской матрешки» сегодня начнут получать 10 тысяч от Путина. / Прокуратура обязала коммунальщиков Тазовского сделать воду лучше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»