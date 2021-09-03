101 новый случай COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 90 из них – зафиксировали у жителей региона, 11 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 47 873 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 593 ямальца. У 64 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 19 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода от последствий ковида. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 630 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 02.09.21

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