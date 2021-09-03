В Тарко-Сале скопилось 4 тонны почты для жителей отдаленных территорий

По две тонны почты предназначенных для Красноселькупа и села Толька скопилось в Тарко-Сале. Об этом в своем Instagram сообщил глава Красноселькупского района Юрий Фишер накануне, 2 сентября, в ходе прямого эфира. Жители интересовались, когда смогут получить свои посылки.

По словам главы района, такая ситуация характерна для осени. У почты с авиакомпанией «Ямал» заключен договор о том, что вертолеты, которые летают в Красноселькупский район, обычно берут на борт 100-150 килограммов почтовых отправлений. Если они летят неполными, то загружают больше.

«Сейчас, в горячий сезон, вертолеты полные, все летят домой с большим количеством багажа, поэтому каждую осень такая проблема возникает. Как ее почта решает в этом году: у нее заключен договор с нашим перевозчиком, который по воде сюда гоняет баржи. По 2 тонны 6 и 13 сентября на эти баржи будут подгружать», – сообщил чиновник.

По его словам, почту доставят в Красноселькуп, а ту часть, которая предназначена для жителей Тольки, переправят в село вертолетом.

Тарко-Сале, Александр Непомнящий

Тарко-Сале. Другие новости 03.09.21

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