В ЯНАО из-за снижения уровня воды в реке, теплоход не смог подойти к причалу села Панаевск

Пассажирский теплоход «А-145» не смог подойти к селу Панаевск в ЯНАО. В местных реках слишком низкий уровень воды. Об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Эта ситуация – сезонное явление. Ежегодно осенью уровень воды снижается настолько, что суда определенных классов просто не могут пройти по мелководью. Единственное решение – углубление дна реки.

«Сейчас «Обь-Иртышводпуть» проводит дноуглубительные работы. Они запланированы на трех участках: от устья Малой до устья Большой Юмбы, на протоке Большой Юмбы вблизи районного центра и на подходе к Панаевску. Судоходная обстановка нестабильная и меняется каждый день», – написал Кугаевский в Telegram.

Перебраться на большую землю жители села, в данный момент, могут только по воздуху – организованы дополнительные вертолетные рейсы. Чтобы попасть на «вертушку», нужно заранее бронировать место по телефонам аэропорта. В схожей ситуации могут оказаться и жители Яр-Сале. Это следующая точка маршрута теплохода.

Ямальский район, Александр Непомнящий

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