Дмитрий Артюхов анонсировал губернаторскую елку, на нее поедут отличники со всего региона

Школьники Ямала, в рамках Года талантов, смогут побывать в Салехарде и посетить музеи, достопримечательности и предприятия. Для поездки всему классу необходимо защитить проект. Впервые в этом году в региональном центре пройдет елка губернатора.

Об этом рассказал глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с талантливыми ямальскими школьниками. По его словам, на губернаторскую елку пригласят детей, имеющих достижения в учебе, спорте и из многодетных семей со всего округа.

«Для них это станет интересным событием – поездка в Салехард, праздник, подарки. Это будет одним из тех мероприятий, которые объединяют ребят», – отметил Дмитрий Артюхов.

Салехард, Александр Непомнящий

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