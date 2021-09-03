«Зуб-на-зуб не попадает». Ямальцы в соцсетях жалуются на отсутствие тепла в квартирах

Ямальский Центр управления регионом за неделю зарегистрировал 40 жалоб на холод в домах и квартирах. С требованием включить отопление к градоначальникам в соцсетях обратились сразу в нескольких городах и поселках. Чаще всего на низкую температуру жаловались жители Лабытнанги. Сигналы SOS поступали также из Салехарда, Ноябрьска, Надымского и Шурышкарского районов.

«Почему отопление в домах не дадут? Обогреватели выбивают счетчики в деревянных домах, наши дети мерзнут», «Когда дадут отопление? Почему я должна платить за обогреватель?», «Почему потребители, которые подключены к котельным, к которым подключены и социальные объекты, не могут тоже обогреваться с 1 сентября?» – возмущаются ямальцы.

Коммунальщики напоминают: чтобы отопление в жилых домах включили, нужно, чтобы в течение пяти дней среднесуточная температура на улице держалась не ниже 8 градусов. Там же, где отопительный сезон уже начался и котельные начали подавать ресурс, теперь дело за управляющими компаниями или ТСЖ. Именно они должны открыть задвижки и развоздушить системы.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 03.09.21

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