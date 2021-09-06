Не только коронавирус. На Ямале обнаружили первые случаи заболевания сезонным гриппом

На Ямале зарегистрировали 3 случая сезонного гриппа АH3N2. По словам главного санитарного врача Ямала Людмилы Нечепуренко, этот вирус гриппа не характерен для РФ и Ямала. Она призвала ямальцев ускорить темпы вакцинации.

Людмила Нечепуренко также отметила, что на Ямал поступило более 120 тысяч вакцины против гриппа, пока для взрослых. Всего в этом эпидемиологическом сезоне планируется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения, то есть 330 тысяч ямальцев.

Вакцинироваться от гриппа и других инфекций, включая коронавирус, необходимо с интервалом не менее одного месяца, между иньекциями.

На Ямале первыми против гриппа привились сотрудники учреждений здравоохранения. Вслед за ними вакцину получили педагоги. Сегодня, 6 сентября, в Салехарде с утра организовано привились против гриппа педагоги центра детского творчества «Надежда», после обеда – учителя третьей школы.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 03.09.21

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