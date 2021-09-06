102 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 102 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 92 из них зафиксировали у жителей региона, 10 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 48 178 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 545 ямальцев. У 63 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 18 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 642 ямальца.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 06.09.21
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