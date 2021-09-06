В ЯНАО вахтовка и грузовик не поделили дорогу, есть пострадавшие

В Пуровском районе ЯНАО при столкновении вахтового автобуса с большегрузом 10 человек получили различные травмы. Девять пострадавших находятся в новоуренгойской городской больнице, одному рабочему назначено амбулаторное лечение. Об этом рассказали в региональной Госавтоиспекции.

Авария произошла на промысловой дороге газового промысла Восточно-Уренгойского месторождения в субботу, 4 сентября.

«Водитель вахтовки не выбрал необходимый боковой интервал для безопасного проезда и допустил наезд на машину, перевозившую крупную технику. При столкновении от удара вахтовый автобус съехал в кювет», – отметили в Госавтоинспекции ЯНАО.

Пуровский район, Александр Непомнящий

Пуровский район. Другие новости 06.09.21

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