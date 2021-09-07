Прокуратура и СК ЯНАО проводят проверку после ДТП с вахтовкой, где пострадали сразу 10 человек

Прокуратура и следственный комитет по ЯНАО организовали проверки по факту причинения вреда работникам в результате ДТП, которое произошло 4 сентября на дороге газового промысла Восточно-Уренгойского месторождения.

Напомним, грузовой автомобиль с кунгом для перевозки рабочих при обгоне гусеничного экскаватора не выбрал необходимый боковой интервал для безопасного проезда, наехал на груз тягача, затем вылетел на встречную полосу и опрокинулся в кювет.

По данным окружной прокуратуры, пострадали 10 работников, трое из которых госпитализированы в реанимационное отделение Новоуренгойской центральной городской больницы.

По итогам доследственной проверки СКР будет дана юридическая оценка качеству оказания услуг по транспортировке людей, а прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране труда и организации пассажирских перевозок.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры.

Кроме того, прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Пуровский район, Александр Непомнящий

Пуровский район. Другие новости 06.09.21

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