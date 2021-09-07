Менее 100 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 93 из них – зафиксировали у жителей региона, 6 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 48 277 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 546 человек. У 61 пациента болезнь проходит в тяжелой форме, 18 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 644 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 07.09.21

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