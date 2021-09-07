Ямальцы голосуют за уютные уголки в регионе

На портале «Живём на Севере» стартовало голосование в рамках проекта «Уютный Ямал». Все предложения северян получили предварительную оценку экспертного жюри и были презентованы общественности. На голосование выставлено 180 проектов. К примеру В Ноябрьске и Салехарде предлагают обустроить уличные тренажеры, в Тазовском – парковки, в Муравленко – провести форум благоустройства. Проголосовать за понравившиеся идеи северяне смогут с 17 по 19 сентября на территориальных счетных участках.

Прием заявок в рамках проекта стартовал в мае, за это время жители направили в проектные офисы и на портал «Живем на Севере» 384 инициативы. Стать участником проекта мог каждый ямалец, для этого было необходимо выдвинуть свою инициативу, найти единомышленников и представить свой проект. В течение лета экспертные комиссии знакомились с поступившими инициативами, проводили общественные обсуждения и оценивали проекты. Лучшие проекты вышли на этап голосования.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 07.09.21

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