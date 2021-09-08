На Ямале досрочно проголосовало более 8 тысяч человек

На Ямале свыше 8 тысяч избирателей воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Как сообщает избирательная комиссия округа, досрочно воелизъявиться можно с 29 августа 2021 года и до 16 сентября. По заявкам электората избирательные комиссии должны объехать 137 предприятий в вахтовых поселках и 461 оленеводческую бригаду на межселенных территориях. В общей сложности на Ямале досрочно должны проголосовать более 30 тысяч избирателей, из них более 7 тысяч – жители тундры.

Для досрочного голосования традиционно используется воздушный, водный и наземный транспорт. Задействовано 12 вертолетов. Комиссии просчитывают оптимальные маршруты, учитывается и непредсказуемая северная погода.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 07.09.21

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