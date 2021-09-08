Артюхов поздравил финансистов: «От вашего профессионализма зависит процветание Арктического региона»

8 сентября отмечается День финансиста России. Сотрудников отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Сегодня Ямал – один из регионов, демонстрирующих высокие результаты социально-экономического развития территории. Все это благодаря ежедневному кропотливому труду специалистов финансовой отрасли Ямала. От вашего профессионализма и успешной работы во многом зависит процветание Арктического региона и страны», – отметил глава округа

Глава Арктического региона выразил благодарность ветеранам отрасли и коллективам учреждений за преданность профессии, компетентность и добросовестность.

«Ваша деятельность требует обширных знаний и честного исполнения служебного долга, с чем вы прекрасно справляетесь. Желаю всем работникам финансовой сферы Ямала достижения поставленных целей, плодотворного, насыщенного и успешного труда, здоровья, счастья и благополучия!» – говорится в поздравлении.

Салехард, Елена Васильева

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