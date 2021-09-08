За 10 лет представителей малых народов в ЯНАО стало больше на 9 тысяч человек

На 18 процентов или на 9000 человек выросло за 10 лет количество представителей малых народов, проживающих на Ямале. Об этом шла речь на совещании в Салехарде с участием вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирины Соколовой и заместителей глав администраций муниципальных образований, курирующих вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера.

На сегодняшний день на Ямале проживает более 49 000 представителей северных этносов. По словам вице-губернатора ЯНАО, прирост на 9 тысяч человек обусловлен демографическим фактором и это – прямое свидетельство тому, что Ямал достигает своей цели в повышении качества жизни кочевой семьи, сохранении традиционного образа жизни, самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера.

«Наше общее достояние – это уникальные традиции, культура, обычаи коренных малочисленных народов. Законодательное обеспечение их прав, сохранение самобытности – в числе безусловных приоритетов органов власти всех уровней. У нас крепкая законодательная база и действенная система социальных гарантий – 58 видов поддержки для представителей КМНС, в том числе новая мера – выдача чумового капитала семьям, в которых родился третий и последующие дети. Но главное, что все ключевые решения по повышению качества жизни принимаются с учётом мнения коренных жителей. И эту работу мы будем продолжать», – отметила Ирина Соколова.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 08.09.21

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