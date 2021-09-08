Два подростка проделали лаз в двери магазина и вытащили кассу и несколько гаджетов

На Ямале два подростка попали под суд за грабеж и кражу.

28 марта 2021 года вечером 16-летних юношей в Новом Уренгое повредили входную дверь в один из местных магазинов, торгующих гаджетами. Проделав лаз, подростки проникли в торговое помещениеи похитили кассу. Правда, в ней находилось всего пять тысяч рублей. Поэтому через несколько минут, убедившись, что их преступление прошло незаметно, подростки вновь вернулись в магазин и похитили мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и иной товар, всего на общую сумму 43 тысячи рублей.

В момент совершения грабежа обвиняемые были застигнуты владельцем магазина, который попытался задержать несовершеннолетних. Однако юношам удалось скрыться с места преступления с похищенным имуществом, сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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