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Среда, 8 сентября 2021, 12:21 мск

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Ямльскому чиновнику выписали штраф за волокиту

Нарушение закона при рассмотрении обращений граждан администрацией муниципального образования Мужевское зафиксировала прокуратура Шурышкарского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в администрацию поступило три письменных обращения местных жителей по вопросам благоустройства территории. Однако ни по одному из них ответа, в установленный законом тридцатидневный срок, администрация не дала.

Прокурор района возбудил в отношении должностного лица, административные дела по ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Виновному назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ответы заявителям все-таки направили.

Шурышкарский район, Александр Непомнящий

Шурышкарский район. Другие новости 08.09.21

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