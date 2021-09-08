Ямльскому чиновнику выписали штраф за волокиту

Нарушение закона при рассмотрении обращений граждан администрацией муниципального образования Мужевское зафиксировала прокуратура Шурышкарского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в администрацию поступило три письменных обращения местных жителей по вопросам благоустройства территории. Однако ни по одному из них ответа, в установленный законом тридцатидневный срок, администрация не дала.

Прокурор района возбудил в отношении должностного лица, административные дела по ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Виновному назначили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры ответы заявителям все-таки направили.

Шурышкарский район, Александр Непомнящий

Шурышкарский район. Другие новости 08.09.21

Два подростка проделали лаз в двери магазина и вытащили кассу и несколько гаджетов. / За 10 лет представителей малых народов в ЯНАО стало больше на 9 тысяч человек. / Артюхов поздравил финансистов: «От вашего профессионализма зависит процветание Арктического региона». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»