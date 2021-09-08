В Ноябрьске ООО «Трансгаз» задолжало своим сотрудникам более 10 млн

Прокутаруа Ноябрьска добилась выплаты работникам общества с ограниченной ответственностью «Трансгаз».
Установлено, что организация не выплатила 230 сотрудникам заработную плату за июнь – июль 2021 года – сумма превысила 10,4 млн рублей.
Прокурор города внес генеральному директору предприятия представление об устранении нарушений закона.
По результатам его рассмотрения всем работникам выплачена заработная плата, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО.
Ноябрьск, Елена Васильева
Ноябрьск. Другие новости 08.09.21
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