97 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 90 из них зафиксировали у жителей региона, 7 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 48 374 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 535 ямальцев. У 59 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 18 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 646 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.09.21

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