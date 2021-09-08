У вахтовика в Новом Уренгое сосед украл более 350 тысяч рублей

Накануне, 7 сентября, в дежурную часть Нового Уренгоя обратился вахтовик, он сообщил что кто-то украл у него крупную сумму из рюкзака, который остался в комнате в вахтовом общежитии.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина жил в комнате с малознакомым коллегой. После того как полицейские его допросили, выяснилось что сосед, воспользовавшись тем, что потерпевший оставил без присмотра рюкзак, похитил находившиеся в нем 362 тысячи и положил их на свой счет.

В полиции отмечают, что вахтовик – житель Волгоградской области 1987 года рождения – не был ранее судим. На мужчину завели уголовное дело по п. в ч.2 ст.158 УК РФ – кража.

Похищенное изъяли, подозреваемый признал вину и подписал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вахтовику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

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