Виновник ДТП заплатит государству 380 тысяч за лечение пострадавшей

В Салехарде прокуратура рассмотрела материалы уголовного дела в отношении мужчины, который сбил женщину на одном из перекрестков города. Ведомство потребовало вернуть в пользу страны деньги, которые пошли на лечение северянки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства, в результате ДТП женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Помощь пострадавшей оказали в салехардской больнице. Медицинские услуги была оплачены из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На лечение ушло более 380 тысяч рублей.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с виновного эту сумму. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения суда – на контроле прокуратуры.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 08.09.21

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