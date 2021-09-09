В Лабытнанги на второй день работы развлекательного парка «покалечили» динозавра

В Лабытнанги 7 сентября открыли новый парк «Орбита». В нем для посетителей содержится много аттракционов, начиная от макета солнечной системы и заканчивая «Динопарком». Фигуры динозавров и мамонтов интерактивные.

Впрочем, новым парк простоял не долго. Накануне вечером пользователи соцсетей стали жаловаться на повреждения установленных конструкций. В одном из городских пабликов появилась фотография одного из динозавров. Посетители оторвали ему язык.

Комментарии под постом в основном возмущенные: «Вчера стала свидетелем того, как сами родители говорят детям чуть ли не залезть на динозавра ради одной фотографии! При всех! Когда идëт мероприятие! На мои замечания не реагировали даже!!!"

«Там есть камеры, пусть родители возмещают ущерб. Ужас просто, что за дети такие»

Но есть и шутливые: «Надо ставить только из чугуна и желательно круглый как шар."

Другой пользователь предложил более радикальные методы: «Нада все сделать из железобетона, обнести колючей проволокой и пустить по ней ток!"

Впрочем, представители администрации уже отреагировали: «Здравствуйте, уважаемые горожане. В этом году созданы новые общественные территории по ул. Дзержинского (сквер «Молодежный» – 2 этап), в мкр. Орбита и Обской, в квартале Северный п. Харп. Видеонаблюдение за объектами городской среды ведётся, видеоматериалы поступают в ЕДДС и дежурную часть ОМВД. Убедительно просим родителей регулярно проводить беседы с детьми, напоминая им о безопасном поведении и бережном отношении ко всему, что создаются для них и всех горожан," – написали под постом представители администрации города.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

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