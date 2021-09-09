96 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 84 из них зафиксировали у жителей региона, 12 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии на Ямале выявлено 48 470 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 521 ямалец. У 60 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 21 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксирован 1 случай летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 647 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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