Уголовное дело будет возбуждено из-за нападения на ребенка-инвалида в Надыме

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело по информации о том, что в Надыме несовершеннолетние избили и ограбили мальчика-инвалида. Ход расследования проконтролируют в центральном аппарате СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в региональном управлении следкома сообщили о проверке информации, появившейся накануне в соцсетях. По предварительным данным, 8 августа неизвестные подростки затащили шедшего в магазин 12-летнего мальчика в подъезд дома, избили его и отняли банковскую карту.

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 09.09.21

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