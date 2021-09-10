На Ямале после двух резонансных ДТП госпитализация понадобилась троим пострадавшим

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 3 человека были госпитализированы.

Накануне, 9 сентября во второй половине дня в одном из дворов по улице Первомайской в Лабытнанги водитель ВАЗа сбил ребенка. По информации, имеющейся в ГИБДД Ямала, автовладелец не учел безопасную скорость движения и при возникновении опасности не принял меры к остановке транспорта. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход госпитализирован.

Около 8 вечера 9 сентября в Новом Уренгое водитель Форда, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки. Ехавший следующим мотоциклист на Хонде попытался избежать столкновения и опрокинулся. Оба владельца мотоциклов госпитализированы.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 09.09.21

Уголовное дело будет возбуждено из-за нападения на ребенка-инвалида в Надыме. / 96 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / В Лабытнанги на второй день работы развлекательного парка «покалечили» динозавра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»