Голубоглазый блондин: песца-альбиноса впервые встретили ямальцы близ Сабетты

Около поселка Сабетта появился редкий песец-альбинос, об этом 10 сентября сообщили ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) в своем Instagram.

«Голубоглазый блондин появился около поселка Сабетта. Мы никогда не видели раньше песца-альбиноса. Голубые глаза, розовый нос и светлая окраска – признаки низкого содержания пигмента меланина, который отвечает за окраску животного», – рассказали специалисты. Они отметили, что снимки редкого животного сделал Динар Аргинбаев, ученые поблагодарили его за наблюдательность и любовь к природе Севера.

Сабетта, Александр Непомнящий

Сабетта. Другие новости 10.09.21

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