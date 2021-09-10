Не тот реестр: на Ямале женщина не смогла получить положенную соцвыплату из-за ошибки

Жительница Пуровского района попала в реестр жителей уже получивших финансовую или имущественную поддержку при улучшении жилищных условий, хотя такой помощи оказано не было.

Как сообщили в окружной прокуратуре, в реестре женщина оказалась из-за ошибки окружного департамента строительства и жилищной политики. Из-за ограничений северянка не могла получить соцвыплату на покупку жилья.

После проверки прокурор района направил иск в суд с требованием признать незаконным решение регионального департамента и возложить на него обязанность исключить женщину из реестра.

Суд требования удовлетворил, исполнение решения – на контроле прокуратуры.

Пуровский район, Александр Непомнящий

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