В Новом Уренгое из-за жалоб жителей решили досрочно начать отопительный сезон

В Новом Уренгое из-за жалоб жителей на холод в квартирах раньше срока начали отопительный сезон. Такое решение принял глава города Андрей Воронов. Поводом поспешить с запуском тепла стали массовые обращения, которые посыпались в адрес местных властей. Северяне требовали от чиновников принять срочные меры.

«Принято решение досрочно начать отопительный сезон, не дожидаясь формального соблюдения погодных нормативов. Тепло уже поступило во все детские сады, школы и больницы», – пояснил мэр.

Управляющие компании и ТСЖ уже начали работу по включению отопления в домах: специалисты занимаются развоздушиванием батарей. Кроме того, усилена работа аварийных служб, а все жалобы будут рассмотрены в индивидуальном порядке.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 10.09.21

Не тот реестр: на Ямале женщина не смогла получить положенную соцвыплату из-за ошибки. / На Ямале после двух резонансных ДТП госпитализация понадобилась троим пострадавшим. / Уголовное дело будет возбуждено из-за нападения на ребенка-инвалида в Надыме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»