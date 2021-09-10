Выборы на Ямале пройдут традиционно, без сюрпризов – эксперты

Через неделю в России повсеместно и на Ямале в частности пройдут выборы. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты заканчивают последний этап агитационной кампании и готовятся получить результаты своей работы – отдать голос можно будет (в связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции нового типа – прим. НД) с 17 по 19 сентября.

Между тем, социологи Всероссийского центра изучения мнений заявили, что на предстоящих выборах на территории ЯНАО ожидается высокая явка. «С приближением выборов растет число тех, кто точно планирует принять участие в голосовании – в августе 2021 года так ответили 57%. Половина потенциальных избирателей на Ямале еще не определились, какой из партий отдадут свой голос (51%). Среди тех, кто уже решил за какую партию будет голосовать, лидером является ЕР – 48% сторонников», – прокомментировали опрос* эксперты ВЦИОМ.

Кроме того, участники телефонного опроса* выразили поддержку кандидату-единороссу по одномандатному округу №225 Дмитрию Погорелому. В этом рейтинге с большим отрывом он занял первое место – 28%. На втором месте представитель ЛДПР Иван Вершинин – 19% сторонников. Третье место участники исследования отдали кандидату от КПРФ Елене Кукушкиной – 18%. Не определившихся с выбором – 22% опрошенных.

«В ЯНАО складывается традиционная для местных политических реалий ситуация: кандидат от Единой России Дмитрий Погорелый явно лидирует по результатам социологических опросов, а вот за второе место в избирательной гонке разворачивается реальная конкуренция. Традиционно второе место в округе занимали кандидаты от ЛДПР – сейчас партию представляет Иван Вершинин, однако в этот раз коммунисты в лице Елены Кукушкиной могли бы показать себя сильнее. Если бы предложили содержательную программу неопределившейся части электората – чего пока что, к сожалению, не произошло», – отметил в беседе с РИА «Новый День» политолог Алексей Климовский.

*Заказчик исследования – АНО «Ямал-Медиа». Территория исследования – 13 муниципальных образований: Салехард, Лабытнанги, Муравленко, Губкинский, Ноябрьск, Новый Уренгой, Тазовский район, Пуровский район, Ямальский район, Приуральский район, Шурышкарский район, Красноселькупский район, Надымский район.

Опрос проводился с 30 июля по 6 августа 2021 года, в телефонном опросе участвовало 3270 респондентов. Погрешность – 1,7%.

Салехард, Александр Никифоров

Салехард. Другие новости 10.09.21

В Новом Уренгое из-за жалоб жителей решили досрочно начать отопительный сезон. / Не тот реестр: на Ямале женщина не смогла получить положенную соцвыплату из-за ошибки. / На Ямале после двух резонансных ДТП госпитализация понадобилась троим пострадавшим. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»