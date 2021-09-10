За сутки на Ямале зафиксировано еще 95 случаев COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 95 новых случаев COVID-19. Из них 81 заболевший – из числа жителей региона, 14 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 48 565.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 519 ямальцев. 64 в тяжелом состоянии, 25 жителям региона требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики не зафиксировали ни одного случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерло 647 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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