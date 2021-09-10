«Громадные блины!»: в одном из городов Ямала пройдет этнотур

В городе на Ямале испекут самый большой в регионе блин. Сейчас в отдаленном микрорайоне Ноябрьска идут последние приготовления к этнотуру. Он запланирован на субботу, 11 сентября.

Из Ноябрьска в Вынгапуровский отправится автобус с желающими лучше узнать традиции города.

Всего этнотур рассчитан на 5 часов с учетом дороги. В программе есть и «вкусная» часть: вместе с сотрудниками центра «Факел» туристы попытаются испечь самый большой блин на Ямале. Его диаметр составит 1 метр 15 сантиметров. Уже приготовили необходимые ингредиенты. К примеру, в общем счете потратят три десятка яиц.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 10.09.21

За сутки на Ямале зафиксировано еще 95 случаев COVID-19. / Выборы на Ямале пройдут традиционно, без сюрпризов – эксперты. / В Новом Уренгое из-за жалоб жителей решили досрочно начать отопительный сезон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»