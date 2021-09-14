Ямальский район оказался не готов к инцидентам с розливом нефти

Прокуратура Ямальского района проверила исполнение местной администрацией полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и выяснила, что чиновники к ЧС оказались не готовы. В частности, оказалось, что муниципалитет не имеет необходимых сил и технических средств, предназначенных для ликвидации нефтеразливов, в том числе на водных объектах.

В этой связи прокурор внес представление главе Ямальского район. По результатам его рассмотрения администрацией во взаимодействии с ГКУ «Ямалспас» организована доставка на территорию с.ело Яр-Сале комплекса, предназначенного для ликвидации аварийных разливов нефти.

И. о. прокурора района Артемом Гординым проведена контрольная проверка, в ходе которой проверена исправность указанного специализированного оборудования, сообщили в пресс-службе окружной прокутаруры.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 14.09.21

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