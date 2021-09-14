Метеобстановку на трассе Салехард – Надым предскажут «умные» комплексы

Пять новых комплексных постов дорожного контроля появятся на региональных трассах Ямала. Станции появятся на участках Салехард – Надым, ж/д станция Ныда – Пангоды и Коротчаево – Новый Уренгой.

Устройство представляет собой комплекс, состоящий из набора встроенных в дорожное полотно датчиков для автоматического измерения метео- и дорожных параметров, а также видеосистемы.

С помощью системы можно не только рассчитать параметры неблагоприятных погодных и дорожных условий, но и определить динамику их изменения, сделать прогноз. Метеостанция измеряет скорость и направление ветра, интенсивность и тип осадков, температуру и влажность.

«Благодаря данным, получаемым с метеостанции, дорожные службы своевременно производят очистку дороги от осадков или обработку дорожного покрытия, а также спрогнозировать появление гололеда. Также здесь установлен видеокомлекс, который в реальном времени передает изображение о визуальном состоянии участка», – рассказал начальник отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Уже к концу осени метеостанции будут введены в эксплуатацию. Два таких устройства установлены на дороге Салехард-Аэропорт и на подъезде к селу Аксарка в 2019 году.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 14.09.21

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