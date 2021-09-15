Экстремизма нет, экологические правонарушения выявляются, видеонаблюдение работает – в правительстве ЯНАО обсудили аспекты безопасности округа

Вопросы борьбы с терроризмом, защиты окружающей среды, видеонаблюдения с целью выявления преступлений обсудили на совещании в правительстве ЯНАО.

Отмечается, что в округе реализуется комплекс мероприятий, направленный на профилактику экстремизма, в том числе по разъяснению ответственности за распространение экстремистских материалов, об опасности вербовки в интернете, популяризации доброжелательных межэтнических и межнациональных отношений.

«В целом проводимая работа в округе положительно влияет и на состояние межнациональных и межрелигиозных отношений. По мнению большинства опрошенных жителей, межнациональные отношения носят доброжелательный или нормальный характер и оценивают состояние межконфессиональных отношений положительно и бесконфликтно», – отмечается в релизе пресс-службы правительства ЯНАО.

В рамках обсуждения вопроса по природопользованию отмечается, что на территории округа по результатам проводимых мероприятий по охране водных биологических ресурсов и предотвращению нарушений правил рыболовства выявлено восемь преступлений.

Кроме того, выявлено 22 преступления, связанных с несанкционированными сливами нефтепродуктов, а также 14 преступлений по фактам незаконной охоты.

Всего по данным УМВД России по ЯНАО, за семь месяцев 2021 года выявлено 56 экологических преступлений. Сумма причиненного материального ущерба составила более 2 млн рублей.

С 2020 года на территории городов Ямала внедряется единая система видеонаблюдения (ЕСВ). На 1 сентября системой охвачены объекты с массовым пребыванием людей, общественные пространства, транспортные узлы, подъезды многоквартирных жилых домов, парковки.

В этом году к системе подключились торговые точки и транспортные объекты. До конца года планируется подключение к системе объектов социальной сферы.

Информация с видеокамер в режиме реального времени поступает в оперативные службы и правоохранительные органы.

Внедрение и расширение зон охвата системами видеонаблюдения улиц и общественных мест населенных пунктов ЯНАО положительно влияет на профилактику уличной преступности.

Так, в апреле 2021 года в Салехарде с помощью ЕСВ установлены лица, которые разбивали отапливаемые остановочные павильоны.

Неоднократно с использованием указанных систем сотрудники полиции идентифицировали лиц, пытающихся совершить противоправные действия на мемориалах Великой Отечественной войны.

В июне-июле 2021 года также в столице округа при проведении мероприятий с помощью систем видеонаблюдения выявлены два лица, занимающихся бесконтактным сбытом наркотических средств, установлен и задержан гражданин за грабеж. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

По данным УМВД России по ЯНАО, с помощью камер видеонаблюдения в общественных местах и на улицах в 2020 году выявлено пять преступлений, за 8 месяцев 2021 года – 12 преступлений. При этом общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, снизилось.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 15.09.21

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