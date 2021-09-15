91 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 79 из них зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 49 036 случаев заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 538 ямальцев. У 68 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 28 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 653 ямальца.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 15.09.21
Экстремизма нет, экологические правонарушения выявляются, видеонаблюдение работает – в правительстве ЯНАО обсудили аспекты безопасности округа. / Ямальцев, переболевших ковидом, начали приглашать на углубленную диспансеризацию. / На фоне роста цен на газ в ЕС прокачка топлива по трубопроводу «Ямал – Европа» выросла почти на треть. Читать дальше
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