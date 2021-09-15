91 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 79 из них зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в округе выявлено 49 036 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 538 ямальцев. У 68 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 28 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 2 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 653 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 15.09.21

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