В Пуровском районе расселяют «вахтовое наследство»: жители «балков» получат соцвыплату

В Пуровском районе стартовал новый этап расселения балков. Горожанам, живущим в таких строениях, предлагают подать заявление на соцвыплату, которая поможет приобрести нормальное жилье. Заявочная кампания продлится до 4 октября.

В прошлом году здесь расселили 14 балков и вагонов. В нынешнем году из окружного бюджета муниципалитет получил более 90 миллионов рублей. Эти средства помогут решить вопрос с 33 балками. Первая заявочная компания 2021 года прошла в феврале, социальную выплату получили 17 семей.

«Тему балков скоро мы закроем окончательно, семьи будут переселены, а временные строения снесены. Нам уже удалось полностью ликвидировать балки в Ханымее, остались еще 14 строений в Пурпе, а также строения в Пуровске, Халясавэе и Самбурге» – отметил глава Пуровского района Антон Колодин.

Пуровский район, Александр Непомнящий

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