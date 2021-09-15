Покрасил – значит мое: в Ноябрьске разбираются с парковочными экспроприаторами

Дорожники Ноябрьска пожаловались в полицию на автомобилистов, изрисовавших новый асфальт. Об этом сообщили в городской администрации. Поводом для заявления стала внезапная тяга к искусству, которая обнаружилась у жителей одного из микрорайонов. Его жители решили в срочном порядке «забить» места на парковке, которую пока еще строят.

Подрядчики едва успели уложить асфальт и нанести разметку, как места на стоянке уже стали распределять: автовладельцы «метят» территорию краской, нанося на покрытие номерные знаки своих авто. Происходящее возмутило жителей других микрорайонов, люди назвали это «маразмом», а местные власти заявили, что причастных уже разыскивают силовики.

«Установлением личности граждан, которые нанесли несанкционированную разметку, уже занимается полиция. Подрядчик, выполняющий работы по ремонту улицы, обратился в ОМВД», – рассказали в администрации.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 15.09.21

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