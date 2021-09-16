Суд обязал переселить в благоустроенное жилье

Администрация посёлка Тазовский предоставила благоустроенное жилье местной семье из числа коренных малочисленных народов севера. Но произошло это только после того, как ей был предъявлен исполнительный лист от службы приставов для принудительного исполнения решения суда.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры ЯНАО, жительница Тазовского обратилась в районную прокуратуру после того, как в очередной раз администрация посёлка отказалась предоставить её семье благоустроенное жилье. Ямальцы из числа коренных малочисленных народов севера много лет проживали в аварийном доме по договору соцнайма и имели законное право на новую квартиру. В связи с этим прокурор обратился в суд с соответствующим иском к администрации посёлка.

«Суд вынес решение в пользу истца. Когда оно вступило в силу, прокурор Тазовского района предъявил исполнительный лист приставам для принудительного исполнения. Только после этого администрация Тазовского предоставила семье коренных жителей Ямала квартиру площадью более 56 кв. м», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 15.09.21

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