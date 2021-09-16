На Ямале обнаружили тело мужчины пропавшего после столкновения лодок

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого после недели поисков обнаружили тело мужчины, который выпал из лодки после столкновения с другим плавсредством. Происшествие произошло 10 сентября в районе рыбацкого поселка Товопогол.

В поисках были задействованы спасатели и местные жители. Как рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, 15 сентября удалось вытащить из воды тело мужчины. Из-за большой глубины спасателям пришлось привлечь водолазный бот.

Приуральский район, Александр Непомнящий

Приуральский район. Другие новости 16.09.21

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