На Ямале медведь оставил без припасов две семьи тундровиков

В Тазовскую тундру к людям забрел косолапый вандал и оставил их без еды – растерзал нарты, где хранилась провизия, полакомился мукой, сахаром, маслом и другими яствами. Об этом 16 сентября рассказал подписчик паблика «ЧП Ямал» во «ВКонтакте».

«В Тазовской тундре, в двух семьях, у которого на клочки разорвал нарты медведь, остались без продуктов питания. Местная администрация игнорирует просьбу о помощи ссылаясь на то что, у них нет времени. У людей были запасы продуктов (мука, масло, сахар и.т.д.), которые на летний период, до осени, оставили в нартах на хранение. А теперь нет возможности ехать в поселок, так как очень далеко на оленях, а до зимы надо дожить как-то. В семьях есть маленькие дети, которых надо кормить. Борт выборный не прилетел, панты летом не собирали», – пишет пользователь соцсети (орфография и пунктуация автора сохранена – прим. ред.).

На приложенных фотографиях видно, что нарты буквально выпотрошены – на них, под ними и на прилегающей территории разбросаны банки, пакеты и другой мусор.

«Помощь пострадавшим будет оказана. Продукты питания и вещи первой необходимости будут доставлены ближайшим бортом. В настоящее время прорабатывается маршрут доставки," – отреагировали представители администрации Тазовского района.

Тазовский район, Александр Непомнящий

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