92 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 80 из них зафиксировали у жителей региона, 12 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 49 128 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 514 ямальцев. У 69 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 24 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 656 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 16.09.21

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