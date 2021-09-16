На Ямале трое несовершеннолетних самовольно ушли из школы-интерната

В Ямальском районе трое несовершеннолетних детей самовольно покинули накануне, 15 сентября, территорию школы-интерната.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО, 15 сентября в правоохранительные органы обратился сотрудник МБОУ Сеяхинская школа-интернат, заявивший, что три воспитанника во время вечерней прогулки самовольно покинули территорию общеобразовательного учреждения и их местонахождение неизвестно. Позже, в ходе организованных поисков детей нашли в поселке и вернули в школу-интернат. Медицинское освидетельствование показало, что беглецы целы и невредимы.
Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по данному факту проводится доследственная проверка.
«В ходе проверки будут установлены причины и условия происшествия, а также дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников школы-интернат. Ход и результаты доследственных мероприятий находятся на контроле руководства следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР РФ по ЯНАО.
Салехард, Елена Васильева
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