Хоккейная команда «Ямал» впервые в своей истории участвует в молодежной национальной лиге

Впервые в истории развития арктического хоккея команда «Ямал» из Салехарда представит округ в первенстве национальной молодежной хоккейной лиги. 8 сентября стартуют всероссийские соревнования по хоккею среди юниоров.

Как и в «большом» хоккее команды поделены на две конференции – «Запад» и «Восток». В каждой по 11 команд, «Ямал» из-за своего географического положения попал в первую, сообщили в окружном департаменте по физической культуре и спорту.

Уже в эти выходные салехардская команда проведет два выездных матча в Брянске. Первые домашние игры запланированы на 2-3 октября. Тренируется воспитанники спортивной школы «Ямал» у Ильи Малюшкина, Григория Тимофеева и Александра Ковалевского.

Салехард, Александр Непомнящий

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