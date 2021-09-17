Коммерческая фирма отправила двух подростков бесплатно разбирать свалку

В Тазовском районе коммерческая фирма отправила двух несовершеннолетних разбирать свалку бытовых отходов. О данном случае сообщает прокуратура ЯНАО.

Как рассказали «Новому дню» в пресс-службе надзорного ведомства, ООО «Ресурс» нарушение было зафиксировано в селе Находка. По мнению прокуратуры, работа, которую выполняли подростки, должна была быть оплачена, а трудовые отношения – оформлены должным образом.

Однако руководство ООО «Ресурс» в добровольном порядке нарушения устранить отказалось, в связи с чем был подан иск в суд. Прокуратура запросила оформить подростками трудовые книжки и выплатить зарплату в сумме 73 тысячи рублей.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований надзорного ведомства отказал. Прокуратура обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция согласилась с мнением прокуратуры, удовлетворив иск в полном объеме.

В настоящее время трудовые права несовершеннолетних полностью восстановлены.

Тазовский район, Елена Васильева

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