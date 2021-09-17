Отсидевший за убийство ямалец снова пытался убить

В городе Тарко-Сале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство местного жителя.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июле 2021 года обвиняемый употреблял в компании спиртное, когда между ним и другим мужичной возникла ссора.

Обвиняемый, вооружившись пустой стеклянной бутылкой, нанес не менее двух ударов в область головы 38-летнему потерпевшему. От удара бутылка разбилась, и ее осколком 35-летний мужчина нанес еще один удар в область шеи потерпевшему. Однако активное сопротивление мужчины не позволило нападавшему довести преступный умысел, направленный на убийство, до конца. Раненный, оказав активное сопротивление, удерживал обвиняемого до приезда сотрудников полиции.

В ходе сбора характеризующего материала выявлено, что обвиняемый ранее отбывал наказание за совершение убийства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Тарко-Сале. Другие новости 17.09.21

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