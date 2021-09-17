Эксперты прогнозируют высокую явку на Ямале. Но – только на один день

Энергично с точки зрения явки начал выборы Ямал. По данным на 15.00 свой голос за кандидатов отдали уже 25,48 процента от общего числа зарегистрированных избирателей.

О первых итогах первого дня голосования на брифинге в медиацентре «Ямал-Выборы-2021» рассказал заместитель Председателя ИК ЯНАО Игорь Горелик: «Ямальцы, как и в прошлом году, активны с первого дня голосования. Для северных людей дождливая и ветреная погода – не помеха. Настроение у избирателей хорошее, тем более впереди выходные. Надеемся, так будет все три дня».

Однако опрошенные РИА «Новый День» политологи и технологи относятся к прогнозу об энергичной явке на все три дня голосования скептически. Чётче всех точку зрения по этому поводу сформулировал директор Фонда «Региональная политика» Евгений Забродин: «На Ямале исторически дисциплинированный электорат. Так было всегда. Мобилизация проходит в первый день. Когда голосование было одним днем – основной электорат всегда приходил утром. Так вот для трёхдневного – это тоже самое утро. Те, кто считает своим долгом, в том числе и перед работодателем, голосует в пятницу. В крайнем случае – придёт в субботу».

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 17.09.21

Отсидевший за убийство ямалец снова пытался убить. / Коммерческая фирма отправила двух подростков бесплатно разбирать свалку. / Хоккейная команда «Ямал» впервые в своей истории участвует в молодежной национальной лиге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»