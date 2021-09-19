ЧП на Ямале: председателя УИК довели до нервного срыва и наставили синяков

В Ноябрьске ЧП – председателя УИК в довели до нервного срыва, наставили синяков и советовали отправиться на перевоспитание в горы.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», эксперты регионального Штаба независимого наблюдения проверили инцидент на избирательном участке №704 в Ноябрьске. Председатель УИК Елена Семенюк сообщила, что представитель КПРФ Ефрат Рамазанов ворвался в помещение и насильно открыл сейф с рабочей организационной документацией. Бюллетени находились в опломбированных сейф-пакетах в других отдельных сейфах. «После закрытия участка я объявила наблюдателям, что отправляюсь готовить ответы на их жалобы в течение всего дня. Согласие было получено. Когда Рамазанов ворвался, он пытался открыть сейф с документацией. Никакие слова его не останавливали. Начал хватать меня за руки, чем причинил физическую боль – есть легкие ссадины и синяки. Он стал пинать сейф, я пыталась сберечь имущество. Моральный прессинг тянулся с самого утра от представителей КПРФ. Работать под таким прессингом невозможно. Мне выдано направление на освидетельствование, но не могу его пройти так как финальный день голосования», – заявила редакции председатель УИК №704 Елена Семенюк. Видео, снятое на участке, слова Елены Семенюк подтверждает – гражданин Рамазанов ведёт себя агрессивно, рассуждает о том, что членов УИК во главе с председателем, цитируем, «надо отправить в горы, где они станут нормальными женщинами».

Эксперты Штаба проверили камеры наблюдения, чтобы попробовать зафиксировать возможное нарушение. «Определенно, есть факт незаконного проникновения в УИК. Лишних людей в здании быть не должно», – прокомментировал руководитель регионального Штаба независимых наблюдателей Дмитрий Заякин.

Отметим, что за 2 дня голосования в ЯНАО поступило 18 сигналов о нарушениях. 17 из них пришли от ямальских коммунистов, которые не подтвердились при оперативной экспертизе.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что Рамазанов подал заявление в полицию на женщину и обвиняет ее в избиении. «Сейчас коммунисты пытаются выставить себя жертвами. Но факты есть факты. В синяках и ссадинах сама председатель УИК Елена Семенюк. В социальных сетях, где выложен ролик, в котором Рамазанов отправляет женщин на перевоспитание в горы, пользователи крайне агрессивно настроены против Рамазанова, так как такое поведение не достойно мужчины», – подытожил собеседник агентства.

Ноябрьск, Елена Васильева

Ноябрьск. Другие новости 19.09.21

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