На Ямале ещё 93 человека заболели ковидом

93 случая коронавирусной инфекции нового типа зафиксировано за последние сутки на Ямале. Всего с начала пандемии в округе было выявлено и лабораторно подтверждено 49 тысяч 408 заболевших. Из общего числа новых случаев 79 – приходятся на ямальчан, оставшиеся 14 – на вахтовых рабочих.

В округе на сегодняшний день 540 человек госпитализированы с ковидом и внебольничными пневмониями. 62 человека находятся в тяжёлом состоянии, 24 – требуется искусственная вентиляция лёгких.

За последние сутки статистику леталоности пополнили ещё 4 случая. Всего с начала пандемии в округе умерла от последствий ковида 668 человек.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 19.09.21

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