российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:30 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Прокуратура Нового Уренгоя вернула сотрудникам «Ямалстройсервисавто» пять миллионов рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Новый Уренгой провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ямалстройсервисавто».

Установлено, что у организации перед 58 работниками за апрель-май 2021 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 5 млн рублей. При этом, полагающаяся за задержку компенсация не начислена и не выплачена.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в целях устранения выявленных нарушений прокурор города внес представление руководителю организации, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

По результатам прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена в полном объеме, работникам выплачена соответствующая компенсация.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Новый Уренгой. Другие новости 20.09.21

Ямальский Избирком озвучил предварительные данные по прошедшим выборам. / Почему результаты «Единой России» сильно разнятся в регионах УрФО – объяснение политолога. / На Ямале ещё 93 человека заболели ковидом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,