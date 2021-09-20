Прокуратура Нового Уренгоя вернула сотрудникам «Ямалстройсервисавто» пять миллионов рублей долгов по зарплате

Прокуратура города Новый Уренгой провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Ямалстройсервисавто».

Установлено, что у организации перед 58 работниками за апрель-май 2021 года образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 5 млн рублей. При этом, полагающаяся за задержку компенсация не начислена и не выплачена.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в целях устранения выявленных нарушений прокурор города внес представление руководителю организации, а также возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы и иных выплат).

По результатам прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате и иным выплатам погашена в полном объеме, работникам выплачена соответствующая компенсация.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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